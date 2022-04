Meteo Protezione Civile domani 25 Aprile: ancora instabilità al Nord

Nella giornata di domani avremo un parziale miglioramento delle condizioni meteo: residua instabilità al Nord e settore appennino centrale, altrove tempo stabile e in prevalenza soleggiato.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Lunedì 25 Aprile 2022

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale, Lombardia, Triveneto, Liguria di Levante, Umbria orientale, alta Toscana, settori orientali del Lazio e settori occidentali dell'Abruzzo, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento al Nord e sulla Toscana.

Venti: inizialmente forti occidentali sulla Sardegna settentrionale. Tendenti a forti sud-occidentali sulla Liguria di Levante.

Mari: molto mosso il Mar Ligure e i bacini adiacenti le Bocche di Bonifacio questi ultimi in attenuazione.