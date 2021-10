Meteo Protezione Civile domani 22 Ottobre 2021: fronte instabile con fenomeni soprattutto su regioni centrali

La giornata di domani vedrà un aumento delle nubi per l'arrivo di un fronte instabile che apporterà piogge e locali temporali, in particolar modo sul Centro Italia.

Vediamo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Venerdì 22 Ottobre 2021

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori meridionali di Lombardia e Veneto, Friuli Venezia Giulia, Romagna, Toscana centro-meridionale, Umbria, Marche, Sardegna settentrionale, Lazio, Abruzzo settentrionale, Molise centro-occidentale, Campania e Sicilia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, specie su Toscana orientale, Umbria, Appennino marchigiano, Lazio meridionale e Campania centro-settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in diminuzione localmente sensibile nei valori minimi al Nord; in generale aumento nei valori minimi al Centro-Sud.

Venti: localmente forti meridionali sulle regioni del Sud; temporaneamente forti settentrionali ad inizio giornata sulla Liguria; localmente forti settentrionali sulla Sardegna occidentale e settentrionale.

Mari: inizialmente molto mosso il Mar Ligure; localmente molto mossi il Tirreno meridionale, i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio ed il Mar di Sardegna.