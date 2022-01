Meteo Protezione Civile domani 21 Gennaio: impulso freddo e instabile verso il centro-sud

Nella giornata di domani si affaccerà un impulso di aria fredda e instabile che apporterà instabilità sparsa soprattutto sulle regioni centro-meridionali adriatiche ed un primo calo delle temperature.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Venerdì 21 Gennaio 2022

Precipitazioni:

- sparse, anche a carattere di rovescio, su Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e Calabria, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla Calabria centro-meridionale;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Marche, Lazio meridionale, Sardegna orientale, Campania, Basilicata, Sicilia settentrionale e resto della Puglia, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 700-900 m sui rilievi appenninici centrali, localmente fino a 500 m sul versante adriatico, e dei 1000-1200 m sull'Appennino meridionale, con apporti al suolo deboli, puntualmente moderati alle quote superiori.

Visibilità: nessun fenomeno di rilievo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione sul Triveneto e, localmente, sulle regioni centrali, con valori bassi al Nord; massime in sensibile diminuzione al Nord e sulle regioni adriatiche centro-meridionali.

Venti: localmente forti occidentali su Sicilia e settori meridionali di Sardegna e Calabria; localmente forti nord-orientali su Romagna, regioni adriatiche centro-meridionali, Umbria, Toscana, Alto Lazio e, dal pomeriggio, su Campania, Basilicata e Calabria, con locali raffiche fino a burrasca.

Mari: da molto mossi a localmente agitati il Mare di Sardegna; molto mossi il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia ed il Tirreno meridionale; localmente molto mossi il Mar Ligure e l'Adriatico; tendente a molto mosso lo Ionio.