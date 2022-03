Meteo Protezione Civile domani 20 Marzo: freddo e instabilità al centro-sud

Freddo e instabilità sulle regioni centro-meridionali nella giornata di domani per un nuovo impulso di aria fredda continentale proveniente da est.

Vediamo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Domenica 20 Marzo 2022

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sardegna, Molise e tutte le regioni meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati sui settori orientali della Sardegna centro-meridionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile diminuzione nei valori minimi al Centro-Sud e sulla Lombardia.

Venti: inizialmente forti orientali con locali raffiche di burrasca sulla Sicilia meridionale e orientale e settentrionali sulla Liguria centro-occidentale, tutti in attenuazione nel corso della giornata.

Mari: inizialmente molto agitati lo Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna; molto mossi il Tirreno centro-meridionale, il Mar Ligure settore di Ponente, localmente l'Adriatico meridionale e lo Ionio, fino ad agitato quest'ultimo. Tutti con moto ondoso in attenuazione.