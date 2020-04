Meteo Protezione Civile domani 20 Aprile: diffuso maltempo in arrivo sull'Italia

La fase anticiclonica sta per terminare sull'Italia: a partire dalla giornata di domani una perturbazione atlantica apporterà un diffuso peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola.

Le precipitazioni più abbondanti nella giornata di Lunedì sono attese sulle regioni nord-occidentali. Questo il bollettino meteo della Protezione Civile, che ha anche emanato un'allerta meteo.

Previsioni meteo Lunedì 20 Aprile 2020

Precipitazioni:

- diffuse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte, Valle d'Aosta orientale, zone interne della Liguria, settori appenninici dell'Emilia-Romagna, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati, fino a puntualmente molto elevati sui settori occidentali del Piemonte;

- sparse, anche a carattere di rovescio, su resto di Valle d'Aosta, Liguria ed Emilia-Romagna, e su Lombardia occidentale, regioni centrali peninsulari, settori settentrionali di Campania e Puglia, e anche a carattere di temporale sulla Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, sulle restanti zone del Paese, ad eccezione dei settori pianeggianti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, anche a carattere di temporale su Sicilia e, in serata, sulla Calabria, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Nevicate: diffuse, con quota in calo in serata fino a 1400 m, sui settori alpini occidentali, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: ovunque in sensibile calo nei valori massimi, localmente marcato.

Venti: forti, con raffiche di burrasca, dai quadranti orientali su Sardegna, Sicilia, in estensione nel tardo pomeriggio a Calabria; forti settentrionali sulla Liguria; localmente forti nord-orientali su coste dell'Adriatico settentrionale e Toscana.

Mari: da molto mossi ad agitati lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale - settore ovest; molto mossi tutti i restanti bacini occidentali, l'Adriatico settentrionale e lo Ionio occidentale.



Allerta meteo

Maltempo: pioggia in arrivo in Piemonte ed Emilia-Romagna. Venti fino a burrasca su Sicilia e Calabria





Allerta gialla in 7 regioni. Possibili mareggiate lungo le coste esposte

Un sistema perturbato di origine atlantica tende a raggiungere l`Italia, apportando un graduale peggioramento su tutte le regioni, con piogge più significative a ridosso dei rilievi di Piemonte ed Emilia-Romagna e un rinforzo dei venti orientali specie sulle estreme regioni del Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d`intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l`attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta.

L`avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 20 aprile, precipitazioni abbondanti su Piemonte ed Emilia-Romagna. Dal primo mattino di domani, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia, in estensione nel corso del pomeriggio alla Calabria centro-meridionale, con possibili mareggiate lungo coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 20 aprile, allerta gialla sul Piemonte occidentale, sull`area meridionale dell`Emilia-Romagna, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e su gran parte della Puglia.