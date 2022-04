Meteo Protezione Civile domani 16 Aprile: ingresso di aria più fredda e locali rovesci e temporali

La giornata di domani vedrà un progressivo afflusso di aria più fredda a partire dal Nord, in estensione al Centro Italia, che comporterà dei fenomeni sparsi soprattutto al Nord-Est e sull'area appenninica centrale.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Sabato 16 Aprile 2022

Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria meridionale, dal pomeriggio su settori occidentali di Abruzzo, Lazio centro-meridionale e settori alpini di Veneto, Trentino, Lombardia orientale e Piemonte, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: inizialmente forti nord-orientali con raffiche di burrasca sulla Sicilia sud-orientale, in attenuazione; tendenti a forti nord-orientali dal pomeriggio sull'alto versante adriatico e sull'Appennino settentrionale, in graduale estensione in serata a tutte le regioni del versante adriatico, ai settori appenninici centrali, alla Toscana e Lazio settentrionale.

Mari: agitato, tendente a molto mosso, lo Stretto di Sicilia; molto mosso lo Ionio centro-meridionale, inizialmente molto mossi il Canale di Sardegna e il Tirreno meridionale settore ovest, con moto ondoso in attenuazione; tendente a molto mosso dalla serata l'Adriatico.