Meteo Protezione Civile domani 14 Novembre: insiste dell'instabilità e venti forti su alcuni settori

Tempo in miglioramento nella giornata di Lunedì ma persistono condizioni a tratti instabili su diversi settori, specie al Centro.

Vediamo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Lunedì 14 Novembre 2022

Precipitazioni:

- sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, Campania settentrionale e settori occidentali e meridionali della Sicilia, con quantitativi cumulati moderati;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Sicilia, Campania e Lazio, su Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Veneto settentrionale, Emila, Lombardia, Piemonte centro-settentrionale ed occidentale e Valle d'Aosta, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati su Friuli Venezia Giulia, Veneto settentrionale, settori alpini occidentali di Lombardia e settentrionali di Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria meridionale, Lazio centrale ed orientale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania orientale e Sicilia sud-orientale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento su Abruzzo e regioni meridionali peninsulari; in sensibile diminuzione al Nord.

Venti: localmente forti dai quadranti orientali sulla Puglia meridionale, localmente sui settori costieri di Lazio e Campania e sulla Sardegna settentrionale. Tutti in attenuazione.

Mari: localmente molto mossi il Canale d'Otranto e l'Adriatico settentrionale, in rapida attenuazione.