Meteo Protezione Civile domani 12 Marzo: peggioramento sui settori occidentali, ecco le regioni colpite

La giornata di domani vedrà un peggioramento atmosferico sulle aree più occidentali dell'Italia per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica. Previste precipitazioni, localmente intense, sulla Sardegna.

Ecco il bollettino della Protezione Civile:

Previsioni meteo Sabato 12 Marzo 2022

Precipitazioni:

- sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sardegna, in estensione alla Sicilia occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati deboli, generalmente moderati sui settori meridionali e centro-orientali della Sardegna;

- da isolate a sparse, su Liguria centro-occidentale e settori di pianura del Piemonte occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: a quote superiori a 400-500m, sui settori alpini di Piemonte e Valle d'Aosta, con apporti al suolo deboli, moderati a quote superiori.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile calo al Nord-Est, marcato su Friuli-Venezia Giulia, con valori bassi al Centro-Nord e localmente al Sud.

Venti: forti sud-orientali con raffiche di burrasca sulla Sardegna, forti orientali sulla Liguria occidentale e localmente sulla Sicilia occidentale e meridionale, in temporanea estensione serale alle coste tirreniche centro-meridionali.

Mari: localmente agitati i settori occidentali del Mar Ligure e del Mar di Sardegna; molto mossi i restanti bacini occidentali e lo Stretto di Sicilia.