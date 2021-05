Meteo Protezione Civile domani 11 Maggio: netto peggioramento con piogge e temporali al centro-nord

La giornata di domani vedrà un netto peggioramento delle condizioni meteo con piogge e temporali che interesseranno principalmente il centro-nord, risultando anche di forte intensità.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Martedì 11 Maggio 2021

Precipitazioni:

- diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d'Aosta, Piemonte settentrionale, settori alpini della Lombardia, Trentino, Liguria di levante e alta Toscana, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a puntualmente molto elevati sul Piemonte settentrionale;

- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e sulla Sardegna settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

- sparse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le restanti zone del Centro e sulla Campania, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Toscana, Umbria meridionale e Lazio centro-settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori massimi in marcata diminuzione sulla Sardegna ed in locale sensibile calo al Nord e sulla Toscana.

Venti: localmente forti sud-orientali sulla Sicilia occidentale e meridionale, in rapida attenuazione; dal pomeriggio, tendenti a forti occidentali, con locali raffiche di burrasca, sulla Sardegna; temporaneamente forti meridionali lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale.

Mari: localmente molto mossi i settori occidentali del Tirreno e lo Stretto di Sicilia; dal pomeriggio, molto mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna e il Canale di Sardegna.