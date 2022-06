Meteo Protezione Civile domani 11 Giugno: intensi venti settentrionali al centro-sud

La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo in prevalenza stabile e soleggiato, ma anche da venti intensi dai quadranti settentrionali al centro-sud.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Sabato 11 Giugno 2022

Precipitazioni: isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori interni e montuosi di Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale e settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale aumento, localmente sensibile nei valori massimi al Centro-Sud.

Venti: forti settentrionali sul Centro-Sud, specie settori adriatici, con rinforzi su Puglia, aree ioniche e Sicilia.

Mari: molto mossi il Canale di Sardegna e il Tirreno meridionale settore ovest, tutti con moto ondoso in esaurimento; molto mossi l'Adriatico centro-meridionale, lo Ionio settentrionale e lo Stretto di Sicilia.