Meteo Protezione Civile domani 10 Maggio: ha inizio il peggioramento al Nord

Nella giornata di domani avrà inizio un peggioramento del tempo per effetto di una perturbazione atlantica che apporterà diffuso maltempo nei giorni successivi sull'Italia centro-settentrionale. Previsti primi fenomeni, anche intensi, sul Nord-Ovest e sulle Alpi centrali.

Previsioni meteo Lunedì 10 Maggio 2021

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e settentrionale e sulla Lombardia nord-occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sui settori alpini del Piemonte settentrionale;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Piemonte e Lombardia, su Liguria ed Emilia-Romagna occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori massimi in sensibile calo al Nord-Ovest.

Venti: forti sud-orientali sulla Sardegna, in attenuazione pomeridiana; tendenti a localmente forti sui settori costieri di Liguria, Toscana e Lazio centro-settentrionale e su Sicilia occidentale e meridionale.

Mari: molto mossi Mare e Canale di Sardegna, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio; dalla tarda mattinata, localmente molto mossi il Mar Ligure, i settori occidentali del Tirreno e, dalla sera, Stretto di Sicilia.