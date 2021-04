Meteo Protezione Civile domani 1Â° Maggio 2021: forte instabilitÃ  al centro-nord con piogge e temporali

La giornata di domani primo Maggio sarà caratterizzata da spiccata instabilità atmosferica sul centro-nord, con piogge e temporali anche di forte entità. Più stabile e ancora molto mite sulle regioni meridionali.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Sabato 1 Maggio 2021

Precipitazioni:

- diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale e Lombardia nord-occidentale, con quantitativi cumulati da elevati a puntualmente molto elevati;

- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-orientale, Lombardia occidentale e nord-orientale, settori alpini e prealpini di Lombardia e Triveneto, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, Toscana, Umbria, Marche occidentali e settentrionali, Sardegna settentrionale, zone interne e settentrionali del Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania orientale e meridionale, Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, specie sulla Toscana centro-settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile rialzo su Sicilia e Calabria; massime in locale sensibile diminuzione sulla Campania, in locale sensibile aumento sulla Sicilia settentrionale e sul Friuli Venezia Giulia.

Venti: dal pomeriggio, tendenti a forti sud-occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte specie in corrispondenza dei rilievi, su Sardegna, in estensione a Liguria, Emilia-Romagna, regioni centrali peninsulari, Puglia settentrionale e restanti aree appenniniche meridionali.

Mari: tendenti a molto mossi i bacini occidentali e l'Adriatico centrale, fino ad agitato il Mar Ligure a largo.