Meteo Protezione Civile 9 Novembre: nuovo peggioramento al Nord e regioni tirreniche

Una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà l'Italia nella giornata di domani determinando un peggioramento al Nord e sulle regioni tirreniche. Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Giovedì 9 Novembre 2023

Precipitazioni:

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, tendenti a diffuse, su Sardegna occidentale, Liguria di Levante, Toscana settentrionale e costiera, con quantitativi cumulati moderati;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e su resto di Sardegna e Toscana, in estensione serale a Umbria, Lazio, Campania settentrionale, zone interne di Abruzzo e Molise, Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Liguria, Toscana, Sardegna, Appennino Emiliano, Lazio settentrionale e Umbria occidentale.

Nevicate: in calo fino a 1200-1400 m sui settori alpini, con apporti al suolo da deboli a moderati, specie sui settori occidentali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione al Centro-Sud, massime in sensibile diminuzione al Nord-Ovest.

Venti: tendenti a forti sud-occidentali sulla Sardegna e, in serata, su settori costieri tirrenici centrali, sull'Appennino settentrionale e localmente sull'alto Adriatico.

Mari: inizialmente molto mosso lo Ionio, in attenuazione; tendenti a molto mossi il Mare di Sardegna e, in serata, il Canale di Sardegna e il Tirreno.