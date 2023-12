Meteo Protezione Civile 4 Dicembre: nevicate fino in pianura in arrivo al Nord

Una perturbazione di origine atlantica porterà un peggioramento del tempo sul Centro-Nord Italia nella giornata di domani con piogge e nevicate fino a bassa quota, a tratti anche in pianura sul Nord-Ovest. Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Lunedì 4 Dicembre 2023

Precipitazioni: isolate, tendenti a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto occidentale, Emilia-Romagna centro-occidentale, Toscana settentrionale e costiera e settori costieri del Lazio, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati su Liguria e alta Toscana.

Nevicate: dal pomeriggio a quote di valle o pianura su tutte le zone del Nord interessate dalle precipitazioni, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 500-600 m sul versante costiero della Liguria, fino a 800-1000 m sull'Alta Toscana, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in generale diminuzione, localmente sensibile al centro, massime in locale sensibile diminuzione sul Nord-Ovest.

Venti: localmente forti settentrionali su Puglia e zone ioniche, in attenuazione; dal pomeriggio localmente forti settentrionali sulla Liguria e da Sud su Sardegna e coste toscane.

Mari: inizialmente molto mossi i bacini meridionali, con moto ondoso in calo a partire da Ovest; dalla sera tendenti a molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno settentrionale e il Mar di Sardegna.