Meteo Protezione Civile 21 Aprile: persistono condizioni di instabilità, ecco dove

Nella giornata di domani si rinnoveranno condizioni di instabilità atmosferica, in particolar modo al Nord Italia e lungo la fascia appenninica del Centro-Sud.

Questo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo 21 Aprile 2023

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d'Aosta orientale, Piemonte, Lombardia e Triveneto, con quantitativi cumulati moderati, fino ad elevati su Piemonte nord-orientale e Lombardia occidentale;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e del Centro peninsulare, ad esclusione del Lazio meridionale, e su Campania orientale, Basilicata e Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sull'Emilia Romagna.

Nevicate: al di sopra dei 1300-1500 m su tutti i settori alpini, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo al Nord, localmente marcato su Piemonte e Lombardia.

Venti: tendenti a forti orientali sulla Sicilia meridionale.

Mari: tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia.