Meteo Protezione Civile 18 Novembre: forte calo termico e intensi venti al Sud

Nella giornata di domani avremo un rinforzo dell'alta pressione dopo il passaggio instabile di queste ore, tuttavia registreremo un netto calo delle temperature e forti venti settentrionali interesseranno il Sud Italia.

Ecco il bollettino della Protezione Civile:

Previsioni meteo Sabato 18 Novembre 2023

Precipitazioni: da isolate a sparse al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Puglia meridionale e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale e sensibile calo nei valori minimi; in sensibile calo le massime al Centro-Sud.

Venti: forti settentrionali, con raffiche di burrasca, sulle regioni meridionali, rinforzi di burrasca forte al mattino su Puglia e zone ioniche di Calabria e Basilicata; localmente forti settentrionali al Centro, in rapida attenuazione.

Mari: agitati i bacini meridionali ed il Mar di Sardegna, molto mossi i restanti bacini centrali; nel pomeriggio graduale attenuazione del moto ondoso a partire da Ovest.