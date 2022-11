Meteo Protezione Civile 15 Novembre: peggioramento al centro-nord

Una nuova perturbazione, di origine atlantica, determinerà un peggioramento domani su parte del Centro-Nord. Piogge e locali temporali attesi soprattutto fra Liguria e regioni centrali tirreniche.

Meteo: perturbazione atlantica in arrivo domani sull`Italia

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Martedì 15 Novembre 2022

Precipitazioni:

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna nord-orientale, Liguria centro-orientale, Toscana settentrionale e centro-meridionale tirrenica, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone di Liguria e Toscana, su Piemonte meridionale, Emilia-Romagna, Marche settentrionali ed occidentali, Umbria, Lazio e settori centro-meridionali della Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, in particolare su Liguria di Ponente, Toscana orientale, Umbria, Lazio settentrionale e Sardegna centrale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento su Lazio, Abruzzo, Molise e Campania.

Venti: tendenti a forti: meridionali su Sardegna, Sicilia centro-occidentale e settori costieri di Lazio e Toscana, settentrionali sulla Liguria.

Mari: molto mosso il Mar di Sardegna.