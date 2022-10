Meteo Protezione Civile 14 Ottobre: residua instabilità al Sud con piogge e locali temporali

La giornata di domani sarà caratterizzata da residue condizioni di instabilità all'estremo Sud, in miglioramento nel corso del giorno. Tempo stabile al centro-nord dove rinforzerà l'alta pressione.

Ecco il bollettino meteo della Protezione:

Previsioni meteo Venerdì 14 Ottobre 2022

Precipitazioni:

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati;

- isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Campania orientale e meridionale e sulla Sicilia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento le massime su Lazio, Abruzzo, Molise e regioni meridionali.

Venti: forti dai quadranti settentrionali su Puglia, Basilicata ionica, Calabria, Sardegna e Sicilia, in attenuazione dalla serata.

Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.