Meteo Protezione Civile 13 Ottobre: forte maltempo al Sud, instabile anche al Centro

Nella giornata di domani avremo una depressione mediterranea in avanzamento da ovest verso est che agirà su gran parte del centro-sud apportando forte maltempo. Fenomeni intensi colpiranno soprattutto il Sud Italia.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Giovedì 13 Ottobre 2022

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata, Calabria, Puglia centro-meridionale, Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a localmente elevati su Campania meridionale e versanti tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale;

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna orientale, Molise, restanti zone di Campania, Puglia e Sicilia, con quantitativi cumulati localmente moderati;

- isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Lazio ed Abruzzo, con quantitativi cumulati generalmente deboli, o al più puntualmente moderati sui settori interni e meridionali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile calo nei valori minimi al Nord, specie sui settori alpini e prealpini; in locale sensibile calo nei valori massimi su Lazio, Abruzzo, Molise e regioni meridionali peninsulari.

Venti: localmente e temporaneamente forti dai quadranti meridionali sui versanti ionici di Sicilia e Calabria; tendenti a localmente forti occidentali sulla Sicilia occidentale, in estensione alla Calabria e alla Puglia meridionale.

Mari: tendente a molto mosso il Tirreno meridionale e dalla serata lo Ionio.