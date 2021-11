Meteo Protezione Civile 11 Novembre: ancora instabile sulle aree occidentali, specie Isole Maggiori

Un vortice ciclonico collocato nel Mediterraneo occidentale alimenta ancora condizioni di instabilità sulle aree occidentali della penisola, in particolare sulle Isole Maggiori, dove avremo ancora fenomeni di forte intensità nella giornata di Giovedì 11 Novembre.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Giovedì 11 Novembre

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia meridionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati;

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia e sui settori settentrionali della Sardegna, con quantitativi cumulati moderati;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Sardegna, Calabria centro-meridionale, Campania settentrionale, Lazio, settori interni di Abruzzo e Molise, Toscana, Umbria meridionale, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Calabria meridionale e settori occidentali di Liguria e Piemonte.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile diminuzione nei valori massimi su Lazio, Toscana e Sicilia.

Venti: localmente forti sud-orientali sulla Sicilia, specie sui settori ionici e meridionali, con locali raffiche di burrasca; localmente forti settentrionali sulla Liguria e sud-orientali sui settori tirrenici centro-meridionali e sulla Sardegna.

Mari: agitato lo Ionio meridionale, in attenuazione; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali.