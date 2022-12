Meteo: prossimi giorni con tempo variabile, qualche pioggia al Centro e clima più freddo al Nord

Nei prossimi giorni avremo condizioni di spiccata variabilità sulla nostra penisola, con instabilità che interesserà principalmente il Centro Italia e più sole invece al Nord e al Sud. Il clima diverrà più freddo sul Settentrione. Vediamo più nel dettaglio le previsioni meteo per Martedì e Mercoledì.

Martedì 6 Novembre: giornata con pressione in generale e temporaneo aumento ma presenza di nubi e locale instabilità al Centro, dettata non da una vera e propria perturbazione ma da un modesto fronte instabile alimentato dall'interazione fra aria più fredda in afflusso da nord e aria più mite dai quadranti meridionali sul Centro-Sud. Piogge e locali temporali attesi su Toscana (sparsi), bassa Romagna e Marche settentrionali. Qualche piovasco anche sull'Umbria. Per il resto il tempo si manterrà stabile, con alternanza di nubi e spazi soleggiati. Le temperature saranno in lieve calo al Nord per l'afflusso appunto di correnti più fredde di origine artica, pressoché stazionare al Centro-Sud.

Mercoledì 7 Novembre: situazione simile alla giornata precedente con nuvolosità diffusa, più organizzata al Centro dove avremo nuovamente piogge e acquazzoni sparsi, in particolare fra Toscana, Umbria, Marche, Lazio. Più sole al Sud, sulle isole Maggiori e a tratti anche al Nord, dove avremo però nubi basse e nebbie mattutine.

Aria ancora più fredda affluirà sulle regioni settentrionali portando un calo delle temperature: valori massimi rigidi al Nord-Ovest, intorno ai 3-4 gradi anche in pieno giorno. Sempre mite invece al Centro-Sud, con temperature fino a 16-18 gradi, localmente 19-20 gradi sulla Sicilia.