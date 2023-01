Meteo: prossime ore con piogge e temporali su parte del Sud, vediamo i settori coinvolti

Un veloce impulso instabile sta interessando in queste ore il Centro-Sud, portando precipitazioni sporadiche e confinate per ora soprattutto nel Mar Tirreno.

Nelle prossime ore la situazione meteo migliorerà progressivamente e avremo ampie schiarite al Centro, mentre resisterà dell'instabilità soltanto all'estremo Sud, in particolar modo dei fenomeni raggiungeranno Sicilia e Calabria meridionale, risultando anche di carattere temporalesco. Altrove avremo molte nubi ma precipitazioni in genere assenti, salvo qualche piovasco fra Puglia e Basilicata, in esaurimento nel corso del pomeriggio.

Le condizioni meteo miglioreranno su tutto il Meridione nella giornata di domani, quando avremo un ritorno a condizioni di generale stabilità atmosferica, ma con nuvolosità in graduale aumento nella seconda parte del giorno.