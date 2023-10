Meteo: prossime ore con nubifragi diffusi al Nord, vediamo le zone colpite

La preannunciata perturbazione atlantica sta portando un netto peggioramento atmosferico sulle regioni del Nord Italia. Da questa notte intensi nuclei temporaleschi stanno interessando il Nord-Ovest, nello specifico Liguria centro-orientale ed Emilia e Lombardia meridionale. Attualmente su quest'area abbiamo precipitazioni abbondanti con accumuli che localmente hanno superato già i 100 millimetri dalla mezzanotte fra Liguria ed Emilia.

Prossime ore con nubifragi e temporali diffusi



Siamo solo all'inizio però, in quanto la situazione tenderà a peggiorare ulteriormente nel corso della giornata con l'avanzamento del fronte perturbato verso tutto il Nord, compreso le regioni nord-orientali.

Nelle prossime ore assisteremo quindi a piogge e temporali diffusi: precipitazioni abbondanti sono previste soprattutto su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (specie zone alpine e alte pianure di queste regioni), poi ancora Liguria centro-orientale, Emilia occidentale e alta Toscana, dove continueranno ad abbattersi temporali persistenti.

Le piogge abbondanti potrebbero causare su queste aree delle criticità di carattere idro-geologico, ingrossando corsi d'acqua e provocando frane e smottamenti. Ricordiamo infatti che è in vigore un'allerta meteo della Protezione Civile.

Nel corso della serata/nottata dei fenomeni potranno estendersi anche al Centro, al resto della Toscana, all'Umbria, al Lazio e alle Marche. Ma non si prevedono fenomeni particolarmente intensi come sulle regioni del Nord.

Sul resto d'Italia il tempo continuerà ad essere generalmente stabile e avremo ampi spazi soleggiati sulle regioni meridionali, con temperature in aumento.