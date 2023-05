Meteo: prossime ore con maltempo diffuso al Centro-Sud, attenzione ai nubifragi in Sicilia!

E' un inizio di settimana perturbato sull'Italia grazie alla presenza di un intenso vortice depressionario situato fra Nord-Africa e Sicilia che risalirà verso le coste tirreniche nella giornata odierna.

Il risveglio è stato già piovoso su gran parte del Sud, dove agiscono piogge diffuse. Nelle prossime ore il maltempo tenderà ad estendersi anche verso il Centro e ad intensificarsi su diversi settori.

Fra tarda mattinata e serata sono attesi fenomeni su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia centro-settentrionale, Molise, Campania, Sardegna, Lazio, Abruzzo, infine entro le ultime ore del giorno anche Umbria e Marche. Particolare attenzione va data alla Sicilia centro-occidentale, dove soprattutto nelle pomeridiane risaliranno intensi nuclei temporaleschi che potranno creare delle criticità (ricordiamo che è stata emessa un'allerta rossa dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico). Fenomeni a carattere temporalesco sono attesi anche su Sardegna e Campania.

Al Nord, per la giornata odierna, il tempo si manterrà tutto sommato stabile, eccetto per qualche rovescio o temporale pomeridiano sui settori alpini/prealpini. Ma sarà solo una tregua temporanea perché dalla notte e poi nella giornata di domani il maltempo arriverà anche qui e colpirà duramente l'Emilia Romagna con precipitazioni molto abbondanti.

Per quanto concerne le temperature, avremo valori fino a 23-24 gradi al Nord complice la presenza del sole, mentre al Centro-Sud il maltempo limiterà la colonnina di mercurio, con massime intorno ai 18-21 gradi.

I venti, a rotazione ciclonica, saranno generalmente deboli al Centro-Nord, moderati o forti al Sud con raffiche da burrasca su Sicilia, Calabria e Salento.