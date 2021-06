Meteo prossima settimana: niente caldo intenso e tanta instabilitÃ  da nord a sud

L'alta pressione africana è in costante indebolimento e le prime conseguenze sono più che evidenti in tante regioni, soprattutto sul centro-nord dove troviamo tante nubi e anche acquazzoni sparsi e isolati.

A partire da domani, però, gran parte della nostra penisola si ritroverà scoperta e pronta ad essere invasa da correnti più fresche e sempre più instabili, che daranno luogo a molta più instabilità di quella occorsa nelle ultime ore.

In particolare, fra tutti spiccano i giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì: l'alta pressione e con essa il caldo si faranno da parte favorendo un generale calo delle temperature (di circa 3-5°C) e l'arrivo di tanta instabilità che, come spesso accade in estate, prediligerà le aree interne.

Occhi puntati soprattutto sulla pianura Padana e le zone interne di Abruzzo, Marche, Umbria, Lazio, Toscana, Basilicata, ma anche Campania e Puglia potranno fare i conti con tanti rovesci e qualche grandinata. Come detto poc'anzi le zone predilette saranno quelle più lontane dal mare , ma isolati fenomeni potranno spingersi, molto sporadicamente, anche sui tratti costieri.

Le regioni italiane meno interessate dalle piogge saranno Sardegna e Sicilia.



I contrasti più accesi arriveranno nelle ore pomeridiane e serali, per cui sarà piuttosto facile imbattersi in mattinate stabili e soleggiate (ma non eccessivamente calde) e pomeriggi sempre più nuvolosi e a tratti temporaleschi.

Le temperature subiranno un graduale calo già a partire da domani, ma è ormai certo che tutta la settimana in arrivo sarà meno calda della norma del periodo, con massime raramente superiori ai 29°C.

Lunedì con i nostri nuovi articoli vi diremo quanto potrà durare ancora questa instabilità e quando potrà tornare l'estate.