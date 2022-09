METEO, prossima settimana con l'Italia DIVISA IN DUE!

Oggi è cominciato ufficialmente l'Autunno meteorologico, una data convenzionale nel calendario meteo-climatico italiano. Ma questo significa che l'estate è ormai un ricordo? Assolutamente no!

Certamente cominciano a scendere rapidamente le possibilità di nuove intense ondate di caldo, ma questo non significa che è totalmente precluso il suo arrivo. Anzi, in Italia parliamo spesso dell'estate settembrina, dovuta proprio all'arrivo di ondate di caldo tardive in grado di portare le temperature oltre i 30°C e farci vivere senza problemi altre giornate al mare, anche alla fine di settembre.

Ed è proprio quel che accadrà la prossima settimana: una nuova avvezione calda sub-tropicale proverà a introdursi nel Mediterraneo dopo un'assenza piuttosto prolungata. Ricordiamo, infatti, che il caldo intenso ha abbandonato l'Italia da metà agosto per far posto a caldo decisamente più sopportabile e instabilità.

A partire da lunedì 5 il tempo diverrà stabile su quasi tutta la penisola, ma l'aumento termico maggiore arriverà al sud e sulle isole maggiori dove avremo i primi picchi di 33-34°C. Il caldo si intensificherà ulteriormente nel corso della settimana su tutto il Meridione: probabile l'arrivo di temperature vicine ai 36-37°C all'estremo sud (specie su Calabria e Sicilia) tra 7 e 9 settembre. Il tutto con condizioni di forte stabilità.

E sul resto d'Italia? Il caldo intenso, stando alle ultimissime emissioni modellistiche, dovrebbe restare confinato principalmente al sud e sul basso Mediterraneo. Sulle regioni centrali e settentrionali avremo un lieve aumento delle temperature ma senza grandi eccessi. Inoltre è molto probabile il ritorno di rovesci e temporali dopo un piccolo periodo stabile (tra lunedì 5 e martedì 6). Eloquenti le anomalie di temperatura previste tra 5 e 10 settembre: si notano fino a 10°C oltre le medie nel canale di Sicilia, tra i 6 e 9°C oltre le medie al sud e poi via via anomalie più contenute man mano che ci spostiamo verso nord.