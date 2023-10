Meteo: primo vero segnale d'autunno? Arriverà lunedì 9 ottobre, ecco perchè!

Il primo segnale d'autunno interverrà nelle prime ore di lunedì 9 ottobre, dopo una domenica caldissima, soprattutto al nord. Un caldo esaltato dalla presenza di una corrente favonica lungo la Valpadana che potrebbe spingere le temperature sino a 28-29°C in pianura e 20°C a 1500m, guardate:

Nel frattempo la regione balcanica verrà raggiunta da aria nettamente più fredda, che finirà per intrufolarsi parzialmente anche sul catino padano dalla notte su lunedì sottoforma di venti orientali anche sostenuti, che spingeranno anche dell'aria umida sul Piemonte e l'ovest Lombardia, che si presenterà con delle nubi basse mattutine.



Il rientro fresco da est sarà tale da portare le temperature a 1500m sino a 7°C e da far calare sensibilmente anche i valori massimi diurni di ben 6-7°C rispetto ai valori che si registreranno domenica 8 ottobre, quindi si scenderà a 21-22°C.



Anche lungo le regioni centrali adriatiche si registrerà una lieve diminuzione, mentre altrove seguiterà a fare caldo, ma si tratta comunque di un segnale che l'anticiclone non potrà continuare ancora per molto a fare la voce grossa:

Da martedì 10 ottobre le temperature risaliranno anche al nord, perchè l'alta pressione eserciterà ancora un effetto di compressione ed avvitamento dell'aria tale da rendere ancora i valori superiori alla media, ma non per molto, il maltempo autunnale sta covando...