Meteo: primi segni di instabilità oggi, ecco dove

Col passare delle ore l'alta pressione tenderà gradualmente ad indebolirsi e a favorire l'ingresso di aria via via sempre più fresca e instabile proveniente dall'Atlantico. I primi segni di instabilità sono evidenti questa mattina nel Tirreno e li riscontreremo nelle prossime ore su diverse regioni tirreniche. Tuttavia si tratta solo di un primissimo assaggio dell'intensa ondata di maltempo che arriverà nel Mediterraneo la prossima settimana, già a partire da lunedì.

METEO 2 OTTOBRE | Nubi in aumento su gran parte del versante tirrenico e possibilità di acquazzoni e temporali su Sicilia, Campania, Lazio, Sardegna e Toscana. Fenomeni localmente molto intensi in Sicilia, specie nei settori interni di palermitano, messinese, trapanese, nisseno, ennese. Tra pomeriggio e sera primi fenomeni anche in Liguria. Più stabile sul versante adriatico e gran parte del nord.Temperature stazionarie sia nelle minime che nelle massime. Ventilazione in graduale rotazione dai quadranti meridionali.

