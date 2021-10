Meteo: primi cenni di PEGGIORAMENTO oggi, le previsioni

L'alta pressione sta sovrastando quasi tutta Italia ma come già anticipato ieri, si tratta solo di una comparsa momentanea: una nuova perturbazione atlantica pian piano si sta avvicinando al Mediterraneo e sarà responsabile di un blando peggioramento su diverse nostre regioni.

Le nubi sono in aumento sul nordovest e sarà proprio questo settore a ricevere i primi deboli effetti del nuovo peggioramento.

METEO 20 OTTOBRE | Nuvolosità in aumento su Liguria, Piemonte, Lombardia. Piogge deboli, a tratti moderate, in Liguria. Entro sera deboli piogge su alto Piemonte, alessandrino, astigiano, Lombardia e sulle Alpi orientali.

Giornata stabile al centro-sud grazie all'alta pressione. Le temperature subiranno un ulteriore lieve aumento su gran parte del centro-sud e del nordest, con picchi fino a 23-24°C.Il week-end potrebbe rivelarsi particolarmente instabile al sud Italia.