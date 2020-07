Meteo: primi cambiamenti al nord, temporali sempre più frequenti

L'anticiclone africano sta rapidamente perdendo colpi a cominciare proprio dalle regioni del nord Italia, situate ai margini della cupola anticiclonica e molto vicina alle correnti fresche atlantiche che scorrono sull'Europa centrale.

Dopo qualche temporale anche intenso di ieri sera e forti temporali mattutini al nord, i cieli si stanno rasserenando ovunque ma si tratta solo di una pausa momentanea: tra pomeriggio e sera inizierà ad affluire con maggior insistenza l'aria fresca (alle alte quote) sulle regioni settentrionali, dando vita a numerosi acquazzoni e temporali.

Nulla da segnalare per il centro-sud, dove per l'arrivo del maltempo bisognerà attendere altre 24-48 ore. Il caldo intenso sarà ancora predominante su tutto il Meridione.

Previsioni per oggi 2 luglio 2020



Sereno ovunque al mattino. Dal pomeriggio nubi in aumento al nord, dapprima sull'arco alpino e a seguire sulle pianure, mentre resisterà il Sole altrove. Rischio piogge e temporali, anche forti, su Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige, soprattutto su colline, monti e pianure a nord del Po. In serata temporali forti tra coste del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Isolati temporali pomeridiani sull'Appennino centrale, tra Marche, Umbria e Abruzzo.

Tanto Sole altrove e caldo intenso soprattutto sui settori interni di Sardegna, Sicilia, Puglia, Campania con picchi fino a 38-40°C.