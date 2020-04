Meteo PRIMAVERA: come trascorrerà? Ecco le proiezioni stagionali del modello europeo!

Si pensava che il vortice polare, frantumandosi, avrebbe potuto portare ad intervalli, le sue masse fredde in direzione delle basse latitudini, determinando una primavera particolarmente fresca ed instabile, invece secondo il modello europeo quanto successo nella terza decade di marzo resterà isolato.



Si tornerà all'anomalia positiva riscontrata per mesi, con poche concessioni al freddo e valori termici sempre complessivamente al di sopra delle medie mensili, come dimostra la mappa delle anomalie termiche a 2 metri che vi proponiamo qui sotto valida per il mese di aprile:

Un'immensa macchia di colore rosso-marroncino si estende su quasi tutta l'Europa, si salva giusto l'Irlanda. Per il resto farà più caldo del normale per tutto il mese. A livello precipitativo invece sono da mettere in conto precipitazioni un po' più abbondanti della norma sull'Italia del nord, specie a ridosso delle Alpi, come mostra la mappa seguente sempre valida per il mese di aprile, fenomeni più abbondanti della norma si prevedono sulla Norvegia e la Francia meridionale, cosi come sul nord-est del Continente, mentre sull'Italia centrale e meridionale pioverebbe decisamente meno della norma:

Maggio non si discosterà troppo dalla mitezza registrata in aprile. L'anomalia di temperatura risulterà sempre marcata su gran parte del Continente, specie sul Mediterraneo centrale e i settori orientali, come mostra la mappa qui sotto in maniera evidente:

Quanto alle precipitazioni l'occasione di fare il pieno di pioggia in vista del "seccume estivo" ci sarà eccome: su gran parte d'Italia si prevedono infatti fenomeni generosi, superiori alla media mensile, specie sulle regioni centrali tirreniche, sarebbe una bella compensazione dopo il lungo periodo secco che ha interessato queste zone:

IN SINTESI: primavera con temperature costantemente superiori alla media, un aprile piovoso solo a ridosso delle Alpi, secco altrove, un maggio invece piovoso su gran parte del Paese. Naturalmente prendete queste proiezioni a puro titolo indicativo, risultano comunque sperimentali e non possono essere utilizzate per pianificare attività importanti!