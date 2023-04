Meteo: prima il NORD poi il SUD nel mirino di FORTI PIOGGE

I prossimi sette giorni avranno tanto da raccontare sul lato meteorologico. L'anticiclone, ora presente sul Mediterraneo, sarà spazzato via da un'insidiosa perturbazione atlantica ampiamente spulciata in questo articolo.

Sarà proprio questa perturbazione a regalare piogge in lungo e in largo sull'Italia, per alcune regioni anche parecchio abbondanti come non si prevedevano da parecchi mesi! Prima il nord, poi il sud, vedranno piogge diffuse e persistenti che andranno ad infierire un bel colpo alla siccità.

Tutti i centri di calcolo concordano con questa piovosa evoluzione meteo per l'Italia. Il motivo principale di questi accumuli così importanti previsti su gran parte d'Italia risiede nella lentezza con cui evolverà la saccatura fresca verso est: l'intera struttura ciclonica resterà intrappolata nel Mediterraneo almeno fino al 3 Maggio, garantendo diversi giorni instabili. Inoltre avrà un ruolo fondamentale, per la frequenza e l'intensità dei fenomeni, anche la calura tipica del periodo, essenziale per fornire energia alla perturbazione.

Il nord Italia sarà bersaglio dei fenomeni più diffusi e intensi tra domenica 30 Aprile e lunedì 1 Maggio. Il sud Italia, invece, sarà bersaglio del maltempo tra 2 e 3 Maggio. Il centro vedrà maltempo sia tra domenica e lunedì che nella giornata di martedì.

Insomma il risultato è più che evidente, come mostra il modello europeo ECMWF con la sua mappa delle piogge totali previste fino al 3 Maggio:

In maniera analoga l'americano GFS mostra piogge diffuse e forti, con accumuli localmente superiori ai 100 mm:

Anche il canadese GEM propone piogge su gran parte d'Italia. Naturalmente tra i vari modelli ci sono delle differenze soprattutto sulle zone più colpite dalle forti piogge. È del tutto fisiologico, per i dettagli dovremo attendere altri due giorni.