Meteo: ponte del 1° Maggio rovinato dal maltempo?

Diventa sempre più chiaro il quadro meteo del prossimo ponte, quello del 1° Maggio. L'anticiclone in arrivo su tutta Italia non avrà vita lunga e dovrà obbligatoriamente lasciare il posto alle correnti fresche nord-atlantiche.

Da domenica 30 Aprile il tempo comincerà a peggiorare sulle regioni del nord grazie all'arrivo del fronte caldo della perturbazione, il quale arrecherà dei piovaschi e dei temporali isolati. Anche centro e sud potranno ricevere la visita di qualche veloce acquazzone, ma in via del tutto isolata. La situazione cambierà nettamente lunedì 1° Maggio, proprio nel giorno della festa dei lavoratori.

Il maltempo entrerà nel vivo tramite l'ingresso del fronte freddo, il quale svilupperà una depressione sull'alto Tirreno e il mar Ligure. Questa depressione porterà piogge diffuse e temporali su gran parte del nord, in estensione anche a centro e sud Italia. Ma sarà il Settentrione l'obiettivo principale delle piogge più diffuse e intense. L'attuale previsione dei principali centri di calcolo mostra punte superiori ai 100 mm sul Nordovest, una stima che non si intravede, nelle simulazioni, da parecchio tempo.

Il maltempo poi persisterà anche tra 2 e 3 Maggio, concentrandosi soprattutto su centro e sud Italia. Sarà proprio qui che la depressione andrà a piazzarsi e a dispensare piogge e temporali diffusi. Insomma si prospetta un avvio di Maggio tutt'altro che primaverile!