Meteo: pioggia in arrivo su alcune regioni, ecco quali

Le ultime sacche di aria fredda sull'Italia stanno per essere spazzate via dall'arrivo di correnti miti e umide dall'Atlantico. Il cambio di circolazione si sta già facendo sentire sui settori occidentali italiani; tra la Liguria e la Toscana sono già in atto deboli piogge che saranno la caratteristica del tempo di alcune regioni italiane fino al week-end.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia nell'arco di tutta la giornata di giovedi 18 febbraio:

Piovaschi saranno presenti sulla Liguria; pioviggini tra l'est del Piemonte e la Lombardia. Al centro deboli piogge o pioviggini interesseranno la Toscana, l'Umbria e l'alto Lazio. Al sud la Calabria Tirrenica e la Puglia.

Su tutte le altre regioni si prevede tempo asciutto e in parte soleggiato.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese nell'arco della giornata di venerdi 19 febbraio:

Ancora piovaschi sulla Liguria; pioviggini sul resto del nord-ovest, sul Fiuli e la Toscana. Su tutte le altre regioni avremo tempo asciutto e in parte anche soleggiato.

