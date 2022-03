Meteo: piogge e forti TEMPORALI, il ruggito dell'Atlantico

Giornata dal sapore autunnale quest'oggi da nord a sud: le correnti atlantiche stanno imperversando su gran parte della penisola andando ad alimentare una bassa pressione all'interno del Mediterraneo, foriera di nubi, piogge, temporali e venti forti.Il vento di scirocco sta sferzando il sud già dalla tarda sera di ieri con numerosi danni e disagi: è proprio il forte vento che va ad alimentare le precipitazioni più intense e i temporali che stanno interessando le regioni tirreniche. Temporali intensi sono in atto in Campania, specie nel salernitano dove si registrano picchi di pioggia superiori ai 100 mm dalla mezzanotte; situazione analoga tra Liguria orientale e Toscana dove si registrano picchi di pioggia superiori ai 60 mm.



Il maltempo proseguirà per tutta la giornata odierna sulle regioni tirreniche. Avremo piogge diffuse e locali intensi temporali su Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, in estensione a Puglia, Molise, zone interne dell'Abruzzo e delle Marche. Temporali sparsi anche in Sicilia e Calabria. Piogge sparse su Emilia Romagna e Triveneto, mentre avremo un'attenuazione dei fenomeni al nordovest (momentanea).