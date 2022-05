Meteo: piena estate su tutta Italia, ma oggi rischio forti temporali su alcune regioni

L'anticiclone africano è ancora protagonista nel Mediterraneo e l'immagine satellitare ci mostra chiaramente l'Italia quasi del tutto sgombra da nubi. La situazione atmosferica, tuttavia, non è la stessa dappertutto!L'anticiclone è al momento più forte e coriaceo al centro e al sud e sarà proprio qui che vivremo un ulteriore aumento delle temperature nelle prossime ore ore. Ci aspettiamo picchi di 35-36°C nelle aree interne di Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Fino a 34°C in Molise, Abruzzo, Marche, Umbria.

Caldo anche al nord, ma con l'importante differenza della maggior instabilità dell'aria. Un fiume d'aria secca e fresca in alta quota sta sovrastando le regioni settentrionali e sarà responsabile, nelle ore più calde della giornata, di temporali e rovesci localmente molto intensi. Le regioni più a rischio saranno Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia centro-settentrionale, Trentino alto Adige, alto Veneto. Su questi settori saranno possibili temporali molto forti e anche isolate supercelle, in grado di determinare grandinate e forti colpi di vento.