METEO: perturbazione in arrivo con VENTO, PIOGGIA e NEVE: ecco le regioni coinvolte...

Una veloce perturbazione interesserà l'Italia nella giornata di lunedi 7 febbraio. Si tratterà dell'ennesimo fronte proveniente da nord che salterà quasi per intero il settentrione e la Toscana, facendo aggravare i problemi di siccità sul nord-ovest con secchi venti di caduta dalle Alpi (FAVONIO). La neve cadrà sui settori alpini di confine e sull'alta Val d'Aosta, con occasionali sconfinamenti verso i nostri versanti.

Al centro e soprattutto al meridione avremo invece un passaggio di rovesci accompagnati da un notevole rinforzo del vento oltre ad un moderato calo delle temperature.

La mappa riassume i fenomeni previsti in Italia nella giornata di lunedi 7 febbraio:

Al nord le nevicate che cadranno sui settori alpini di confine si trasformeranno in secchi venti di Favonio sui nostri versanti, che aggraveranno ulteriormente il problema della siccità oltre a far salire nuovamente il rischio incendi boschivi su tutta la fascia prealpina e in Liguria.

Attenzione inoltre ai forti venti di Maestrale che soffieranno in Sardegna, con mari in condizioni proibitive e qualche rovescio locale.

Il tempo peggiore lo ritroveremo tra le Marche, l'Abruzzo e sul meridione in genere specie nel pomeriggio-sera. Il fronte freddo sarà veloce e determinerà rovesci, qualche temporale e nevicate in Appennino sopra gli 800-1000 metri.

Temperature in calo su tutta l'Italia a parte i casi favonici dell'Italia settentrionale.

Nella giornata di martedi 8 febbraio, infine, tutto sarà passato e sull'Italia tornerà l'alta pressione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località