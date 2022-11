Meteo: perturbazione atlantica in arrivo domani sull'Italia

Un vortice depressionario in fase di allontanamento continua a portare nubi e un po' di instabilità, soprattutto al Centro e sul basso Tirreno, dove nelle prossime ore sono attese residue precipitazioni, localmente anche a carattere di temporale. In serata il tempo tenderà a migliorare e le piogge cesseranno quasi ovunque.

Si tratterà però di un miglioramento temporaneo: già da domani una nuova perturbazione di natura atlantica raggiungerà la penisola apportando un netto peggioramento del tempo.

Il meteo di Martedì 15 Novembre

Piogge e rovesci interesseranno prima il Nord-Ovest, poi si estenderanno anche a Nord-Est e regioni centrali fra pomeriggio e sera, in particolar modo Toscana e Lazio. Altrove resisterà un tempo più stabile, anche con discreti momenti soleggiati al Sud Italia.

Le temperature non subiranno particolari variazioni. Ventilazione in genere meridionale di intensità debole, con rinforzi previsti sull'area del mar Ligure e coste tirreniche centro-settentrionali.