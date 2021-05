Meteo: perturbazione a spasso nel Mediterraneo, maltempo in Sardegna

Risveglio stabile su quasi tutta Italia, eccetto la Sardegna dove improvvisamente sembra essere tornato l'autunno. L'isola è avvolta da nubi e piogge, a causa di una piccola ma insidiosa perturbazione a spasso nel Mediterraneo.

METEO 4 MAGGIO 2021 | Questa perturbazione insisterà fino al pomeriggio in Sardegna, dove potranno formarsi anche forti temporali specie sui settori orientali. Nubi in graduale aumento su Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Toscana, ma senza fenomeni annessi. Giornata stabile e mite altrove.



Le temperature massime si porteranno sui 22-24°C su gran parte del Meridione. specie in Sicilia dove avremo qualche picco di 27°C. Molto più fresco in Sardegna a causa dell'assenza di Sole.