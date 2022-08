Meteo: peggioramento temporalesco in arrivo oggi al Nord, più sole al centro-sud

Nella giornata odierna avremo un peggioramento che interesserà principalmente il Nord Italia per via di infiltrazioni di aria più fresca e instabile.

Dopo una mattinata in gran parte stabile e soleggiata, fra pomeriggio-sera ci attendiamo dunque un peggioramento delle condizioni meteo a partire dal nord-ovest, in estensione poi anche al nord-est entro la serata e nottata. I fenomeni, a prevalente carattere temporalesco, potranno risultare di forte intensità, in particolar modo su Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Attenzione a locali grandinate e forti colpi di vento.

Tempo ben più stabile invece al centro-sud, dove l'alta pressione garantirà cieli in genere sereni o poco nuvolosi. Nelle ore pomeridiane però saranno possibili dei rovesci e temporali nelle zone interne appenniniche. Fenomeni più marcati, associati anche a grandinate e forti colpi di vento, fra Basilicata e Calabria.

Le temperature saranno stazionarie o in lieve incremento. Caldo più intenso su Pianura Padana, isole Maggiori e zone tirreniche e interne del Centro, con punte di 32-33 gradi.