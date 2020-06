Meteo: passaggio fugace dell'alta pressione africana, incombe il fresco!

La giornata parte col piglio di giusto su tante nostre regioni dopo l'ennesima sfuriata temporalesca di ieri al nord. Tutto merito di un lieve avanzamento dell'anticiclone africano sin verso il Mediterraneo dove pare intenzionato a portare alcune ore di stabilità.

Un po' di nubi e qualche pioggia le troviamo in Sardegna e sul Tirreno meridionale, ma si tratta di un passaggio nuvoloso innescato dal "fronte caldo" dell'anticiclone africano. Il suo passaggio è molto rapido e destinato a dissolversi entro la tarda mattina. Sarà principalmente il centro-sud ad essere interessato dall'anticiclone africano, mentre il nord si troverà ai limiti tra aria calda e aria fresca. Ma andiamo a vedere il tempo per oggi nel dettaglio.



Previsioni per oggi 19 giugno 2020



30°C

Nubi in Sardegna, Lazio, Campania in graduale dissolvimento entro la tarda mattina. Tra pomeriggio e sera nubi in aumento su Veneto, Friuli, Trentino, Emilia con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Più stabile su Lombardia e Piemonte. Isolati temporali pomeridiani anche in Appennino, specie tra Basilicata e Campania.Altrove poco o nulla da segnalare: cieli spesso sereni con qualche nube innocua di passaggio, soprattutto sulle coste.- L'alta pressione africana non riuscirà a trovare il giusto assetto e sarà costretta ad indietreggiare lasciando campo aperto a intense correnti fresche provenienti dall'est Europa. Questa massa d'aria fresca invaderà il centro-sud dove porterà un calo netto delle temperature, qualche forte temporale e venti forti di maestrale, specie tra domenica e lunedì.Andrà meglio al nord dove i venti saranno deboli e le temperature saliranno anche oltre i