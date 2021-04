Meteo: Pasquetta gradevole e serena, instabile all'estremo sud

"La quiete prima della tempesta": potremmo riassumerla con questa frase la giornata odierna, stabile e soleggiata su quasi tutta Italia in attesa del forte peggioramento di domani. Ricordiamo, infatti. che domani irromperà una massa d'aria fredda di origine artica che avrà il merito di riportare la neve a quote basse su diverse località del nord-est e a seguire anche sulle colline del centro Italia.

METEO PASQUETTA 2021 | Stabile e soleggiato su gran parte d'Italia ad eccezione dell'estremo sud, tra Calabria e Sicilia, a causa dei residue nubi della perturbazione di ieri. Qualche piovasco si presenterà in giornata tra Sicilia centro-orientale e reggino. Temperature in aumento ovunque con massime fino a 16-18°C, localmente anche 20°C su Sardegna, Lazio, Campania.