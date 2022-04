METEO: Pasquetta con residui rovesci al sud, da mercoledi 20 PIOGGE in ARRIVO sull'Italia!

Le correnti più fredde da nord-est che stanno determinando una Pasqua frizzante su quasi tutta la Penisola, si sposteranno verso levante nella giornata di Pasquetta. Il tempo di conseguenza tenderà ulteriormente a migliorare anche se all'estremo sud saranno possibili residui piovaschi con ancora un po' di vento da nord.

La prima mappa mostra il soleggiamento atteso in Italia tra le 9 e le 15 di PASQUETTA:

Ecco le nubi ed i piovaschi che specie al mattino, insisteranno sulla Sicilia orientale, la Calabria, la Lucania e il sud della Puglia, accompagnando un clima ancora ventoso e abbastanza rigido.

Sul resto d'Italia avremo invece una Pasquetta serena, un po' frizzante nelle prime ore del mattino e decisamente gradevole nel pomeriggio, stante l'attenuazione dei venti settentrionali.

Martedi 19 aprile sarà una giornata stabile e soleggiata per tutti con temperature in aumento, mentre da mercoledi 20 aprile è confermato l'arrivo della pioggia sull'Italia, specie al nord e al centro. La seconda mappa mostra la probabilità di pioggia imbastita questa mattina dal modello americano valida per le ore centrali di mercoledi 20 aprile:

PREZIOSE PIOGGE si faranno strada sul nord Italia e al centro, dove la probabilità viene giudicata al momento ELEVATA o MEDIA. Un po' di pioggia si farà vedere anche nelle aree centro-meridionali dell'Appennino, ma in un contesto mite. Sul resto del centro e del meridione probabilità BASSA o NULLA.

Giovedi 21 aprile le piogge dovrebbero INTENSIFICARSI sull'Italia. Ecco la probabilità di pioggia attesa in Italia nelle ore centrali della giornata in parola:

Probabilità di pioggia ELEVATA o MOLTO ELEVATA al nord, sulla Sardegna e al centro, con i massimi proprio sul nord-ovest (si spera che le cose vadano davvero così). Probabilità di pioggia MEDIA tra il Lazio, la Campania, l'Abruzzo e il Molise, per il resto probabilità BASSA o MOLTO BASSA.