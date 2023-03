METEO, parentesi SUB-TROPICALE dal week-end ? Guardate che temperature previste

Saranno due settimane decisamente movimentate e poco monotone sul Mediterraneo grazie all'alternanza di configurazioni bariche totalmente diverse tra di loro.

Siamo appena entrati in un periodo simil-autunnale, che ci farà compagnia almeno fino a giovedì e che regalerà qualche pioggia o acquazzone sui settori tirrenici, sul Triveneto e sulle Alpi occidentali (specie versanti esteri e al confine) grazie al ritorno dei venti sud-occidentali. Mancheranno le perturbazioni organizzate, su questo non ci sono dubbi, ma il contesto sarà simil-autunnale. Le temperature, inoltre, saliranno grazie ai venti tiepidi di libeccio e potranno raggiungere i 16-18°C in settimana.

Tra sabato e domenica questo flusso umido e instabile sarà bruscamente sostituito da un forte campo di alta pressione sub-tropicale, il quale trascinerà aria tropicale-marittima verso Spagna e Italia. Sarà un periodo nettamente più stabile per lo Stivale, seppur condizionato dalle nubi basse sui settori costieri tirrenici.

Con l'avvento di questo anticiclone potremmo vivere giornate da piena primavera, con temperature massime (laddove splenderà il Sole) superiori ai 22-23°C! Eloquenti le temperature massime previste domenica 12 marzo, di gran lunga oltre le medie!

Difatti le anomalie previste domenica sono ragguardevoli soprattutto al nord. Si notano temperature previste almeno di 8°C sopra le medie del periodo in Val Padana.

Questa fase molto mite potrebbe accompagnarci fino al 14 marzo, dopodiché si aprono vari scenari tra qui quello del ritorno del maltempo e di un clima più invernale!