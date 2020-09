Meteo OTTOBRE: tra aria CALDA e il rischio di PIOGGE ABBONDANTI

Ottobre potrebbe cominciare in tutti i modi possibili se seguissimo oggi le varie emissioni ufficiali dei modelli matematici: c'è chi dice sole e caldo per la rimonta di un cuneo anticiclonico africano, chi vede variabilità spiccata con qualche precipitazione passeggera e nessun caldo in vista, chi non sa pesci prendere e disegna quadri barici ben poco probabili.

L'ipotesi più estrema è quella proposta dal modello americano: saccatura che affonda sul nord Africa e spettacolare rimonta di aria calda dal nord Africa su quasi tutta la Penisola tra giovedì 1 e sabato 3 ottobre:

E quindi? Quando i modelli pasticciano è sempre bene fare riferimento alla media degli scenari per cercare di trovare una linea di tendenza più attendibile: ecco allora che ci vengono in aiuto sia il modello europeo che quello americano, che convergono in modo più lineare con quanto già si diceva negli articoli di ieri.



Saccatura che si avvicina gradualmente all'Italia con possibili fenomeni importanti al nord e sul Tirreno per alcuni giorni, come si vede molto bene da queste due mappe, riferite a venerdì 2 ottobre:

Seguendo questa linea di tendenza espressa dalla media si arriva addirittura a lunedì 5 ottobre ritrovando quasi la stessa configurazione, cosa significa? Che al momento questo quadro barico risulta ancora sufficientemente attendibile (55%), seguite i nostri approfondimenti: