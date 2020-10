Meteo OTTOBRE: si rinnova il rischio di PIOGGE molto (troppo) abbondanti in terza decade al nord

Sono abbastanza inquietanti alcune mappe del modello americano per la terza decade di ottobre, peraltro confermate anche da quello europeo. Si va verso l'inserimento di correnti umide ed instabili da sud ovest per diversi giorni, esaltate dalla possibile formazione di minimi depressionari al suolo, in grado di rallentare ulteriormente l'avanzata dei corpi nuvolosi verso levante.



Il tutto andrebbe a provocare da mercoledì 21 e per diversi giorni a seguire una situazione delicata per il nord Italia e in prospettiva anche per l'alto e medio Tirreno (Toscana, Umbria e Lazio).



Ecco una mappa barica che segnala questo tipo di circolazione per martedì 20; si nota la parziale rimonta di un cuneo anticiclonico mobile sull'Italia con richiamo di aria calda dal nord Africa, carburante delle precipitazioni attese poi al nord, dove giungeranno come masse d'aria umida, dando manforte alla fenomenologia indotta dall'arrivo di corpi nuvolosi da ovest:

Una serie di perturbazione dunque potrebbe fluire costantemente da sud ovest verso nord-est, erodendo sempre più l'alta pressione ed estendendo cosi l'area interessata dai fenomeni. Qui ecco una potenziale partenza del peggioramento evidenziata dal modello americano per mercoledì 21, si notano già precipitazioni su tutto il nord:

Nei giorni successivi il modello americano segnala accumuli di pioggia giornalieri anche superiori ai 100-120mm su diverse aree del nord.