Meteo ottobre: ecco perchÃ© potrebbe essere COMPROMESSO quasi tutto...

Non è una regola fissa ma l'instabilità di questo ottobre trova una spiegazione in un vortice polare ancora in fase di organizzazione, con i suoi tentacoli che vagano a spasso per l'emisfero boreale e distribuiscono fenomeni, favorendo sbalzi termici anche notevoli.



Quanto accadrà la prossima settimana è indicativo di quanto appena esposto: così succede che eventi tardo autunnali che fanno già pensare all'inverno si verificano anzitempo per poi lasciar spazio "sul più bello", cioè quando tutti si aspetterebbero freddo e neve, ad un inverno spesso scialbo, poiché dominato dall'alta pressione, figlia di un vortice polare ormai compattissimo.



E' tutto chiaro? Ovvio che possono esserci delle eccezioni a questo schema comportamentale del tempo atmosferico riscontrato negli ultimi 7 anni, ma per modificare un trend impostato, occorre qualche novità rilevante in prospettiva, che potrebbe anche essere la Nina, ma che al momento non è possibile ipotizzare con una sufficiente credibilità.



Dunque ecco il tempo capriccioso previsto almeno sino all'inizio della terza decade di ottobre in tre mappe, la prima mostra il nuovo peggioramento previsto per mercoledì 14 ottobre secondo la media degli scenari del modello americano:

La seconda l'evoluzione prevista da sabato 17 con un nuovo affondo depressionario ad ovest e correnti umide mediamente occidentali sull'Italia con tempo variabile:

La terza mostra l'evoluzione successiva, con il vortice depressionario che avanza verso est e raggiunge di nuovo parzialmente l'Italia entro mercoledì 21 ottobre, portando nuove precipitazioni su diverse regioni, specie tra nord e centrali tirreniche, guarda, solo il sud risulterebbe in parte protetto da un cuneo anticiclonico: