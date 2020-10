Meteo: ottobre ai nastri di partenza, alle porte tanto MALTEMPO

Prende il via il mese di ottobre, il quale ha tutte le carte in regola per rivelarsi molto più fresco e perturbato del mese di settembre.



Questi primi giorni del mese si riveleranno particolarmente turbolenti da nord a sud, a causa di una vasta depressione atlantica che spingerà fronti perturbati e soprattutto venti forti di scirocco.



Questa mattina possiamo osservare tante nubi sulla nostra penisola, soprattutto al nord: si tratta perlopiù di nubi basse prive di piogge, originate dal flusso umido in arrivo da sud ovest. La vera perturbazione è ancora distante e situata sulla Francia, ma non mancherà di far visita al nord-ovest nel corso della giornata odierna.



METEO 1 OTTOBRE 2020 | I primi segni del peggioramento arriveranno tra pomeriggio e sera su Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Trentino e Friuli: probabile l'arrivo di addensamenti più compatti e pesanti, con annesse piogge e isolati temporali. Qualche fenomeno pomeridiano potrebbe manifestarsi anche in Sicilia. Sul resto d'Italia tempo ancora stabile con qualche nube a coprire il cielo di tanto in tanto.



L'apice del maltempo giungerà tra sabato e domenica, quando piogge e temporali potranno assumere connotati estremi sulle regioni nord-occidentali, l'arco alpino e in Toscana. Allo stesso tempo il forte vento di scirocco sferzerà tutto il sud con raffiche oltre 80 km/h e il nord-ovest con raffiche anche superiori ai 100 km/h.