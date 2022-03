Meteo: ondata di freddo in atto, fiocchi di neve a bassissima quota!

Una nuova ondata di freddo sta invadendo il Mediterraneo ed in particolare le regioni del sud e del medio-basso Adriatico. Il freddo di origine artico-continentale sta portando già stamattina nevicata a bassa quota su Abruzzo, Molise, Puglia. Tante nubi basse al nordovest, ma senza fenomeni.Nel corso della giornata avremo freddo, piovaschi e nevicate fino a bassa quota sul basso Adriatico e al sud. Fiocchi di neve a 100-200 metri sulla Puglia centro-meridionale e in Basilicata, neve oltre i 400 metri su Calabria e Sicilia settentrionale. Qualche fioccata rapida anche sul Cilento.

Nettamente più stabile al nord e gran parte del centro, ma con temperature pienamente invernali nonostante la presenza del Sole.

Bellissima nevicata sulle Murge, selva di Fasano:

Gli ultimi fenomeni al sud si esauriranno tra la tarda sera e le ore notturne, poi spazio al Sole e al vento intenso di maestrale per tutta la giornata di mercoledì!