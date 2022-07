Meteo: ondata di caldo in intensificazione, oggi sole e temperature molto elevate al centro-nord!

L'alta pressione africana continua a determinare tempo stabile e temperature nettamente al di sopra della norma sull'Italia, specie al centro-nord. Una situazione che non è destinata a cambiare, anzi nei prossimi giorni avremo anche un'intensificazione dell'ondata di caldo con le temperature che potranno raggiungere i 40 gradi da nord a sud (come vi abbiamo spiegato qui).

Le previsioni meteo per oggi - La giornata di Mercoledì 20 Luglio trascorrerà all'insegna dei cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento in più sarà presente sulle zone alpine, con locali isolati rovesci e temporali nelle ore centrali, specie nelle aree di confine.

Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento e ben oltre la soglia dei 30 gradi in gran parte d'Italia: massime fino a 35-37 gradi al centro-nord (con punte di 38-39 gradi nelle zone interne), 32-34 gradi al Sud.